Viroloog Steven Van Gucht wint Wablieft-prijs voor duidelijk taalgebruik: "Mooie waardering voor mijn werk"

"Het is een reflex om moeilijke dingen zo eenvoudig mogelijk uit te leggen", zegt Van Gucht zelf in een reactie. "Duidelijk communiceren is heel belangrijk. Zeker tijdens een pandemie zoals deze, want deze treft iedereen. Ik vind het een hele eer. Dat is toch een mooie waardering voor mijn werk van de afgelopen maanden."