VN vraagt dringende omschakeling naar een 'planeet-vriendelijke' ontwikkeling van de mensheid

"We staan op een nooit eerder gezien punt in de geschiedenis van de mensheid en in de geschiedenis van de planeet", zo staat in het rapport dat regeringen, de zakenwereld en de burgers dringend vraagt om een nieuwe soort van vooruitgang na te streven die het milieu beschermt. Het rapport heeft het over de ontwikkeling van de mens in het Antropoceen, het nieuwe geologische tijdperk van de mens.

"De COVID-19 pandemie is het nieuwste, schokkende gevolg van ongelijkheden op gote schaal", zegt het Human Development Report 2020, dat eraan toevoegt dat de wereldwijde gezondheidscatastrofe bovenop de bestaande crisissen komt, namelijk de klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit en de ongelijkheid.

Het rapport is al het dertigste van het UNDP, maar het is het eerste dat een nieuwe wereldwijde index gebruikt die rekening houdt met milieufactoren. Het komt dat de conclusie dat geen enkel land tot nu in staat is gebleken om een zeer hoog ontwikkelingsniveau te bereiken zonder de natuurlijke hulpbronnen onder druk te zetten.

"Veel landen hebben grote vooruitgang geboekt, maar ze hebben dat gedaan ten koste van grote schade aan de planeet", zei Achim Steiner, het hoofd van het UNDP aan de Thomson Reuters Foundation.