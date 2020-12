Voetballer ontslagen na lockdownfeest: waarschijnlijk rechtsgeldig, maar mogelijk ook "disproportioneel en hypocriet"

Wat Vandenbempt vooral stoort, is - wat hij noemt - het hypocriete gedrag van KVO. Ondoa was namelijk in de B-kern van de club verzeild geraakt. “Hij was dus van geen waarde meer voor de club, integendeel, hij had nog een flink contract van anderhalf jaar. Dan is het een heel gemakkelijke manier om zich van zo’n speler te ontdoen.”

Nu weet Vandenbempt dat Ondoa wel een voorgeschiedenis had. “Dus het zou kunnen dat dit de druppel is die de emmer deed overlopen.” Zo weet de voetbaljournalist dat Ondoa, toen hij nog maar net in Oostende was, op één middag twee BMW’s en een Ferrari bestelde, daarvoor ook de contracten ondertekende, maar die niet kon betalen. Dat heeft de club toen een hele hoop gedoe opgeleverd.

“Als het een aaneenschakeling is van feiten, is het wat anders. Maar als het alleen maar om het lockdownfeest gaat, dan is het heel opportunistisch gebruik maken van het recht om van een contract af te geraken”, besluit Vandenbempt.

