Vredegerecht Herne wordt tweede testcentrum in Pajottenland

Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht om het oude vredegerecht van Herne om te vormen tot een testcentrum. Vrijdag worden de laatste voorbereidingen gemaakt, zodat maandag de eerste tests kunnen afgenomen worden. Dat is nodig met de stijgende cijfers zegt burgemeester van Herne Kris Poelaert (CD&V). Maar dat is niet de enige reden. "Het is zo dat wij vandaag een testcentrum hebben in Eizeringen, een deelgemeente van Lennik. Maar dat is voor de bewoners van Herne, Galmaarden en Bever wat ver. Met de opening van het centrum in Herne kunnen ze zich dichter bij huis laten testen."