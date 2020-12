Tijd voor kerstvakantie: wat kan én mag je de komende 2 weken doen?  

Wie aan de kerstvakantie denkt, denkt daarbij automatisch aan de feestdagen. Voor veel mensen horen daar familiefeesten en samenkomsten met vrienden bij, maar er zijn ook heel wat mensen die misschien stiekem opgelucht zijn dat ze de heisa dit jaar kunnen ontlopen.

De regels voor sociaal contact gelden ook bij Kerstmis en Nieuwjaar. Op 24 en 25 december is er wel een uitzondering voor alleenstaanden. Zij mogen op één van die dagen zowel hun knuffelcontact als hun andere contact tegelijkertijd thuis uitnodigen.

De afgelopen dagen was er veel te doen rond het vieren van de eindejaarsfeesten in de tuin. Gezellig samenkomen rond een vuurkorf kan met maximaal 4 mensen. Als je mensen in je tuin wil uitnodigen, kan dat enkel als ze daarvoor niet door je huis moeten. Gasten mogen binnen dus ook niet naar het toilet gaan. Je vraagt ze bovendien best om eigen bestek, borden en glazen mee te nemen zodat je niets moet doorgeven en altijd anderhalve meter afstand kan bewaren.

En er zijn nog coronaproof alternatieven. Zo kan je bijvoorbeeld allemaal hetzelfde gerecht koken of afhalen bij een traiteur of restaurant, en dat samen tijdens een videogesprek opeten. Ook de cadeautjes hoef je dit jaar niet te missen. Die kan je bij elkaar laten leveren, voor de deur gaan leggen of verstoppen in de tuin. Houd wel rekening met de avondklok, in Vlaanderen moet je voor middernacht thuis zijn, in Brussel en Wallonië is dat al om 22 uur 's avonds.

Voor wie een traditionele mis niet kan ontbreken, is een viering in kleine groep mogelijk. In een gebedshuis mogen maximaal 15 personen aanwezig zijn, kinderen t.e.m. 12 jaar en de bedienaar van de eredienst tellen niet mee.

