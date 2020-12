Vraag het aan nonkel Louis

Vraag: Beste nonkel Louis, wij zijn met vijftien vrienden en wij willen koste wat kost op kerstavond samenkomen en er een ferme lap op geven. Hoe kunnen wij dat voor mekaar krijgen zonder dat de politie binnenvalt en ons allemaal een dikke boete aansmeert? (Marc uit Ranst)

Antwoord: Beste Marc, boek een priester bij Rent-a-priest. Zeg dat ge een extra-nachtmis zoudt willen voor u en uw vrienden en dat het een “losse” viering moet worden met eten en drank, zang, dans en snarenspel, gelijk bij het Laatste Avondmaal, indertijd. Verzeker de goede man dat ge allemaal gedoopt zijt. Beloof dat ge qua vergoeding niet op een euro zult kijken. En dat de priester mee mag eten. Mocht de politie op kerstavond toch de noodkerk in uw hof komen ontheiligen, zwaai dan met de uitspraak van de Raad van State over de godsdienstvrijheid. Geef de politiemannen (M/V/X) vijf broden en twee vissen mee voor hun moeite.

Vraag: Beste nonkel Louis, wij zijn een nieuw samengesteld gezin dat aan co-housing en partnerruil doet en niet op een los contact kijkt. Hoe kunnen wij op veilige wijze kerstavond vieren? (Maggie uit Merchtem)

Antwoord: Beste Maggie, op de spoedafdeling.

Vraag: Mijn man en ik denken dat tante Jeanne een superverspreidster is maar zelf houdt ze bij hoog en bij laag vol dat ze zo gezond is als een vis. Tante Jeanne is wel de gulle meter en het knuffelcontact van ons Cheyenne. Hoe houden we haar met Kerstmis buiten? (Cathy uit Antwerpen)

Antwoord: Beste Cathy, tip de politie dat uw tante Jeanne graag voor sinterklaas speelt. Ze zullen het zekere voor het onzekere willen nemen.

Vraag: Beste nonkel Louis, is het waar dat het coronavirus zich ook verspreidt via Facebook? (Frank uit Scherpenheuvel)

Antwoord: Beste Frank, ja, dat is helaas waar. Daarom wordt ten stelligste aangeraden om het bij één enkele FB-vriend te houden. Dus die van u mag blijven.

Vraag: Beste nonkel Louis, ik heb op tweedehands.be een coronavaccin gekocht. Ben ik nu veilig? (Conner uit Sint-Niklaas)

Antwoord: Beste Conner, ge moogt op uw twee oren slapen. Vergeet vooral niet het vaccin aan te lengen met lachgas!

Vraag: Beste nonkel Louis, mijn asociale gebuur terroriseerde afgelopen zomer onze buurt met zijn drone. Het ding hing van ’s morgens tot ‘s avonds boven onze tuinen, vooral die met een zwembad waar de vrouwen – onder wie de mijne – schaars gekleed lagen te bruinen. Ik heb die drone toen neergehaald met mijn tweeloop. Naar het schijnt heeft hij zich voor Kerstmis een nieuwe drone aangeschaft. Hoe kan ik nu weten of de drone in het luchtruim boven ons huis die van onze gebuur is of dat het de politie is die ons beloert? Ik zou namelijk niet de verkeerde drone uit de lucht willen knallen. (Carl uit Kortrijk)

Antwoord: Beste Carl, de drones van de politie kunt ge gemakkelijk herkennen aan het blauwe zwaailichtje.

Vraag: Beste nonkel Louis, ik ben een eenzame alleenstaande zonder vrienden of familie. Toch zou ik ook een fijne kerst willen hebben. Wat kan ik doen? (Kristof uit Mechelen)

Antwoord: Beste Kristof, plak de ramen van uw appartement af met bruin pakpapier, zet uw muziek zo luid dat de muren ervan daveren, maak kabaal voor tien, reageer niet als er op uw plafond of op uw deur wordt gebonsd door misnoegde buren, blijf doof voor hun dreigementen, verschuil uzelf onder uw bed en wacht af. Het wordt gegarandeerd nog een levendige kerst voor u!

Vraag: Beste nonkel Louis, mogen wij als het op kerstavond regent, onze vuurkorf binnenshuis zetten? Wij stoken enkel met droog en onbewerkt hout. (Alexander uit Brakel)

Antwoord: Beste Alexander, ja dat mag, als ge maar anderhalve meter afstand houdt.