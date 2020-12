Ziekenhuis AZ Alma in Eeklo pakt agressie op spoeddienst aan met extra veiligheidspersoneel én affichecampagne

Ziekenhuizen krijgen almaar vaker te maken met patiënten die niet altijd even veel geduld hebben. Zeker op spoeddiensten durft het al eens uit de hand te lopen. "Er is vooral verbale agressie", vertelt Lode Dhaenens van het AZ Alma in Eeklo, "maar soms gaat het verder en wordt er ook echt geweld gebruikt tegen zorgpersoneel. Dat kan echt niet en daarom komen we nu met een actieplan." Het ziekenhuis zal extra veiligheidsmensen inzetten en informeert patiënten ook via een opvallende affichecampage.