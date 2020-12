Ziekenhuis in Vilvoorde zoekt mensen die aapjes willen haken

"In april starten we met een nieuw project om de dagopnames van kinderen kindvriendelijker te maken", vertelt Ellen Doms, vervangend hoofdverpleegkundige van de afdeling pediatrie in het AZ Jan Portaels in Vilvoorde. "Als een kind naar het operatiekwartier gaat, moet het op een gegeven moment afscheid nemen van mama of papa, en het aapje zal altijd bij hen zijn. Dat kan op zo'n moment een troost zijn. Het knuffeltje zal de hele ziekenhuisrit met hen meevolgen."

Kinderen zouden het aapje krijgen bij aankomst in het ziekenhuis. "Bij hun opname krijgen kinderen een zakje met daarin het aapje, hun ziekenhuisschort en informatie over wat er die dag te gebeuren staat", legt Doms uit. "Het aapje blijft de hele dag bij het kind en 's avonds mag het mee naar huis."