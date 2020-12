Zweden verhoogt defensiebudget met 40 procent en wil 90.000 soldaten in leger wegens "Russische dreiging"

Zweden is net als buurland Finland lid van de Europese Unie, maar niet van de NAVO. De andere Scandinavische landen Noorwegen, Denemarken en IJsland zijn dat wel. Zweden koos in de jaren 40 voor een neutrale status tussen oost en west en dat leidde ertoe dat het zelf moest opdraaien voor defensie. In de jaren 80 had Zweden overigens veel last van Sovjet-duikboten in territoriale wateren.