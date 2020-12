1.000 kaarsjes tegen ontbossingen: "Elke 2 seconden verdwijnt er een bos zo groot als een voetbalveld"

"Je moet weten dat er elke twee seconden een oppervlakte ter grootte van een voetbalveld verdwijnt", zeg Filip Verbelen van Greenpeace. "Daarom zijn we dit voetbalveld komen oplichten, omdat we vinden dat die ontbossingen absoluut moeten stoppen. Dat is heel belangrijk in de strijd tegen de klimaatverandering, maar ook om de achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan."