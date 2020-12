1700 struiken geplant in Assenede voor zeldzame geelgors

Om de laatste populatie geelgorzen in het Meetjesland te helpen plantten Regionaal Landschap Meetjesland en de gemeente Assenede 1700 struikjes aan op de flanken van de brug over de N49 in Oosteeklo. De brug wordt toepasselijk de ‘geelgorsbrug’ genoemd. De geelgors is een zangvogel die niet veel groter is dan een mus. In de winterperiode hebben de mannetjes en vrouwtjes een onopvallende groenbruine kleur en zijn ze moeilijk van elkaar te onderscheiden. In de broedperiode draagt het mannetje echter een mooi geel verenkleed.