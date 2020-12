270 kilogram cocaïne gevonden in loods Kalmthout: "Zat verstopt in verborgen ruimtes van voertuigen"

De federale gerechtelijke politie van Antwerpen is maandagnamiddag binnengevallen in een loods in Kalmthout. Daarbij werden vijf mannen gearresteerd. In die loods stonden ook vijf voertuigen. Bij nadere controle werden verborgen ruimten gevonden in die voertuigen, waarin pakken cocaïne verstopt zaten. In totaal werd zo bijna 270 kg aan cocaïne gevonden in de loods en in de verborgen ruimten van de voertuigen.

De politie heeft bij verder onderzoek nog twee andere mannen opgepakt. In totaal zijn er dus zeven mensen voor de onderzoeksrechter gebracht, die werden allen aangehouden. Het gaat om vier Belgen, een Nederlander, een Duitser en een Congolees, allen tussen de 22 en 55 jaar oud.

De federale gerechtelijke politie van Antwerpen zet het onderzoek voort.