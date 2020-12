Actrice Sally-Jane Van Horenbeeck aangevallen in Borgerhout: gebroken neus en gekneusde ribben

Actrice Sally-Jane Van Horenbeeck is dinsdagavond aangevallen in Borgerhout, in de buurt van haar Thais restaurant. Ze werd gestampt en geslagen door enkele mannen, nadat ze tegen hen een opmerking had gemaakt over afval dat voor haar restaurant rondslingerde. Ze hield er een gebroken neus en gekneusde ribben aan over. De politie is een onderzoek gestart.