Al 6 weken geen elektriciteit en stromend water, onze ploeg schetst schrijnend portret vanuit Ethiopische hoofdstad

De Europese Unie stelt budgettaire steun aan Ethiopië uit, vanwege de oorlog in Tigray. Het gaat om 88,5 miljoen euro. Eén van de voorwaarden om het bedrag toch uit te betalen is het herstel van de communicatie-lijnen in de Tigray-regio. De Ethiopische regering voert daar nu al meer dan zes weken oorlog tegen de regionale strijdkrachten. Telefoonlijnen en internet bleven al die tijd afgesloten. En dat is ook nu nog het geval, zoals u in bovenstaande video kunt bekijken.