Ondanks corona toch meer dan 200 verkeersdoden in 2020: bekijk op deze kaart waar de ongevallen gebeurden

"Bij auto-ongevallen loopt dat zelfs op tot de helft", zegt Stef Willems. "In de helft van alle dodelijke auto-ongelukken is er niemand anders betrokken. En hoe dat komt? Tja, we denken nog te vaak dat we Superman zijn achter het stuur. Dat we nog perfect kunnen rijden met dat ene pintje te veel, of terwijl we sms'en achter het stuur, of wanneer we 10 kilometer per uur te snel rijden. Maar niets is minder waar natuurlijk. Die controle zijn we sneller kwijt dan we denken."

Ook bij de fietsers stijgt het aantal ongevallen zonder tegenpartij: "Op tien jaar tijd zien we bij hen een toename van 23 naar 34 procent. Dat komt omdat de bevolking veroudert, en omdat er meer mensen een elektrische fiets gebruiken. Met een elektrische fiets rijd je sneller, wat zwaardere verwondingen geeft. En als je dan ouder bent, kan dat dodelijk aflopen. Zo is het aandeel van de tachtigplussers bij de dodelijke fietsongevallen verdubbeld op tien jaar tijd."