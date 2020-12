Antwerpse auteurs reiken elkaar een prijs uit op de "kleinste Walk of Fame ter wereld"

Antwerpen heeft sinds vanmorgen een literaire Walk of Fame, en dat is wellicht meteen ook de kleinste ter wereld. De Antwerpse auteurs Maarten Inghels en Vincent Van Meenen hebben vanmorgen twee koperen sterren van elkaar op de binnenplaats van bibliotheek Permeke ingehuldigd. Dat doen ze ter ere van de jaarlijkse Maarten Inghels prijs en de Vincent Van Meenen prijs. Twee ludieke prijzen die ze aan elkaar geven als statement, om het schrijversbestaan in de verf te zetten. "Er zijn te weinig literaire prijzen in ons land", zegt Maarten Inghels.