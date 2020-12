Baby-olifant, viruswappie en quarantini: dit zijn de coronawoorden uit andere landen

In Nederland werd anderhalvemetersamenleving het woord van het jaar. Een woord dat zichzelf relatief goed uitlegt. Op de shortlist staan nog enkele andere woorden die u misschien minder bekend in de oren klinken.

Viruswappie bijvoorbeeld. Wie in Nederland een beetje "wappie" is, is een beetje raar. Meestal onder invloed van drank of drugs. Een viruswappie is iemand die de coronapandemie onderschat, het virus niet serieus neemt. Viruswappie is dus geen compliment.

Een ander nieuw woord dat Nederland in 2020 geleerd heeft is de fabeltjesfuik. Het woord werd geïntroduceerd door Arjen Lubach in zijn televisieprogramma "Zondag met Lubach". Vandale omschrijft het als volgt: "verschijnsel dat gebruikers van sociale media die geïnteresseerd zijn in complotten, door de werking van de sociale media steeds meer berichten over complotten aangeboden krijgen, waardoor ze daar langzamerhand in gaan geloven". Met andere woorden: hoe langer je op websites met fake news zit, hoe moeilijker je kan terugkeren naar de realiteit.