Federale regering gaf dit jaar al 11,5 miljard coronasteun: "Enorm bedrag, maar nodig voor het economisch weefsel"

Sinterklaaspolitiek? "Broodnodig voor ons economisch weefsel", zegt staatssecretaris De Bleeker. "We moeten ervoor zorgen dat we opnieuw herstel en groei kunnen realiseren met onze bedrijven, met onze werknemers, met onze zelfstandigen." Al wijst de staatssecretaris voor Begroting erop dat het belangrijk is om "doelgericht" mensen en bedrijven te ondersteunen.



"Dat is wat we trachten te doen. In de eerste golf hebben we heel snel moeten schakelen, maar nu in de tweede golf proberen we dat te finetunen, gericht op de specifieke sectoren die momenteel nog gehinderd worden door de coronacrisis. Op die manier zullen we het geld goed besteden en ervoor zorgen dat die economische groei kan gerealiseerd worden eens die crisis voorbij is", klinkt het.

