Bewoners Sint-Andrieswijk schrijven elkaar een kaartje: “We maken een ketting van verbondenheid”

In de Sint-Andrieswijk in Antwerpen lanceren Stuurgroep Sint-Andries en Thomas More-hogeschool samen een kerstkaartenactie om buurtbewoners met elkaar te verbinden. Het concept is simpel. “Elke bewoner van de wijk krijgt een kaartje in de bus. Daar moet je dan een boodschap op schrijven. Het kaartje is dan uiteindelijk bestemd voor je rechterbuur”, vertelt Ann Van De Peer van de Thomas More-hogeschool.