Bitcoin voor het eerst meer dan 20.000 dollar waard

De bitcoin is voor het eerst in zijn geschiedenis meer dan 20.000 dollar waard geworden. Die virtuele munt is de eerste gedecentraliseerde digitale munt die werkt zonder centrale bank.

Virtuele munten profiteren van de risicobereidheid onder beleggers. Een bitcoin kostte woensdagnamiddag op een bepaald moment 20.398,50 dollar, zo blijkt uit gegevens van het financiële agentschap Bloomberg.

De beurswaarkhond FSMA, Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, waarschuwt over het gebruik en bezit van digitale munten, zoals de bitcoin. De handel in virtuele munten is namelijk onderhevig aan sterke wisselkoersschommelingen, wat kan leiden tot zware financiële verliezen.

Daarnaast bestaat er geen enkele wetgeving over virtueel geld, en daarom is er ook geen controle op de transacties. Dat houdt een aantal risico's in. Betalingen met bitcoins zijn bijvoorbeeld volledig anoniem en daardoor aantrekkelijk voor fraudeurs. Handelsplatformen, waarop digitale munten worden verhandeld, en digitale portefeuilles kunnen ook worden gehackt of failliet gaan, waardoor de bezitter al zijn geld kwijtraakt.

Bekijk hier een video met uitleg over digitale munten van VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck: