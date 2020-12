"Bom" op trein in Kortemark blijkt luidspreker te zijn

Een pijnlijk misverstand gisteren aan het station van Kortemark. Een reiziger op de trein belde in paniek de hulpdiensten omdat hij ervan overtuigd was dat er in de tas van een vrouw een explosief zat. De politie nam geen enkel risico en liet de trein stoppen in Kortemark. Alle wagons werden doorzocht tot bleek dat de vrouw in kwestie twee luidsprekers van een computer bij had. De elektriciteitsdraden staken uit de tas en daardoor veronderstelde de beller dat het om een bom ging. "De politie kon gelukkig op korte termijn vaststellen dat het om een onschuldig pakket ging met multimediamateriaal", zegt Katlijn De Wispelaere van het parket Brugge.

Het misverstand werd snel rechtgezet maar het incident zorgde wel voor een uur vertraging op de treinverbinding De Panne-Antwerpen in beide richtingen.