Bommenwerper uit WO II verhuist van Glabbeek naar oorlogsmuseum in Nederland

“Het oorlogsmuseum heeft een museumpark van maar liefst 1000 bij 500 meter en is daarmee, gemeten naar grondoppervlakte, één van de grootste oorlogsmuseums over WO II”, zegt burgemeester van Glabbeek Peter Reekmans (Dorpspartij). “Er is dus genoeg ruimte om de NN775 in zijn oorspronkelijke lengte en breedte te presenteren om die zo voor een groot publiek toegankelijk te maken. De expo zal bovendien audiovisueel ondersteund worden met filmmateriaal van Guido Kestens.”

“Dat is een hele eer”, zegt Guido Kestens. “Er waren bij de opgravingen wel tientallen cameraploegen aanwezig, maar ik stond altijd vooraan als amateurfilmer. Eerst gezaaid, eerst gemaaid, zeg ik dan.” En of Guido de bommenwerper nog gaat bezichtigen? “Graag, Overloon ligt maar op 160 km afstand van Glabbeek, dat is maar of 1u45 rijden.”