Britse rechtbank koppelt voor het eerst luchtvervuiling aan een sterfgeval

Aanvankelijk werd het overlijden na een eerste onderzoek in 2014 toegeschreven aan 'acuut ademhalingsfalen'. De moeder van het meisje, Rosamund Adoo-Kissi-Debrah, legde zich daar echter niet bij neer omdat het onderzoek luchtvervuiling niet in aanmerking had willen nemen als mogelijke doodsoorzaak van haar dochter.



Een rechtbank had de uitspraak van het eerste onderzoek vernietigd en een tweede onderzoek bevolen, nadat uit de gegevens van een meetstation in de buurt gebleken was dat de Europese wettelijke normen voor luchtvervuiling nagenoeg constant overschreden waren in de drie jaar voor Ella's dood.

In die drie jaar had Ella talloze astma-aanvallen gehad en moest ze bijna 30 keer naar het ziekenhuis gebracht worden. Een specialist in astma en luchtvervuiling stelde dat er een "opvallend verband" was tussen eerdere ziekenhuisopnames van het meisje en het overschrijden van de wettelijke normen voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof in de buurt van de woning.

De 'coroner', een soort lijkschouwer/onderzoeksrechter die de oorzaak bij bepaalde sterfgevallen moet vaststellen, heeft nu na het nieuwe onderzoek geoordeeld dat luchtvervuiling een concrete bijdrage heeft geleverd aan het overlijden.