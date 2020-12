Burgemeester Turnhout: “Controleren of Nederlanders van over de grens bij ons komen shoppen is onbegonnen werk”

Ook in Turnhout maakt het stadsbestuur zich zorgen. Al gaan ze daar niet extra controleren op wie van Nederland komt en wie niet. “Het is voor ons praktisch niet haalbaar om bijvoorbeeld aan het begin van de winkelstraten te gaan staan en om aan iedereen met een Nederlandse tongval te vragen of ze van over de grens komen”, zegt burgemeester van Turnhout, Paul Van Miert (N-VA).

“We gaan dus vooral letten op de algemene drukte in plaats van te controleren wie er al dan niet over de grens komt winkelen.” Tot nu toe is het in Turnhout nog geen overrompeling geweest in de winkelstraten. Politie en stewards houden een oogje in het zeil.