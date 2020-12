De coronavaccins komen eraan, maar zijn de ziekenhuizen klaar? "We zullen snel moeten schakelen"

Hoe het ook zij, de traditionele jaarlijkse vaccinatiecampagne tegen de griep is sowieso heel nuttig als ervaring: "Wij hebben net de griepvaccinatie achter de rug", vertelt Vanthournout. "Een soort algemene repetitie? Ja, zo kan je het stellen. In drie dagen tijd hebben wij 2.000 van onze mensen kunnen vaccineren. Dus ja, we zijn er klaar voor. Voorlopig lijkt het haalbaar."

De komende dagen komt de overheid dus met nog meer praktische informatie en er zal dan nog wat extra vergaderd worden in de ziekenhuizen, om alles verder op punt te stellen: "De voorbereidingen voor de eerste vaccinatiefase zijn volop bezig", klinkt het bij UZ Leuven. "Veel meer kunnen we daarover nog niet zeggen. Of we al een eigen simulatie hebben gedaan? Daarvoor is het nog te vroeg." Met andere woorden, er is momenteel nog veel onduidelijk, maar het kan snel gaan in de komende dagen en weken.

In de Verenigde Staten is de vaccinatiecampagne intussen al van start gegaan, bekijk de video hieronder: "50 miljoen inentingen tegen eind januari, en 100 miljoen een maand later"