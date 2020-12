Akkoord over betonstop krijgt forse kritiek van oppositie en experten: "Onbetaalbaar en dus onuitvoerbaar"

Dat ook exact de kritiek van de oppositie in het Vlaams Parlement. "De bouwshift is een lege doos", zegt Mieke Schauvliege van Groen. "De aankondiging van vorige week steekt alle ambities voor 20 jaar in de koelkast." Volgens haar wordt de factuur intussen doorgeschoven naar de gemeenten en de toekomst. Eenzelfde geluid bij SP.A, PVDA en Vlaams Belang: "Show us the money", stelt Sam Van Rooy (Vlaams Belang).