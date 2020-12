Dendervallei laat burgers mee zoeken naar oplossingen voor overstromingen

Concreet kunnen de inwoners van de Dendervallei hun ideeën delen via hun smartphone of per mail. “Er worden van deur tot deur folders rondgedragen”, zegt De Padt. Ook zijn er langs de Dender op verschillende plekken informatiepalen te vinden, met meer uitleg over de situatie. Op de uitgedeelde folders staan ook een aantal voorstellen die de burger op zijn beurt kan becommentariëren. “Je kan bijvoorbeeld weides overstroombaar maken, wachtbekkens aanleggen of de Dender verbreden”, geeft De Padt mee.

Uiteindelijk zullen studiebureaus beslissen welk voorstel het beste is. De uitvoerdatum van de aanpassingswerken is nog niet bekend. Het geld voor dit project zal wellicht van de Vlaamse Overheid komen.