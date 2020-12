Desinformatie in Afrika: Facebook verwijdert nepaccounts van mensen die banden hebben met het Franse leger

De Franse nepaccounts probeerden zich in verschillende Afrikaanse landen in het politieke debat te mengen. Dat was bijvoorbeeld het geval in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Mali, Niger, Burkina Faso, Algerije, Ivoorkust en Tsjaad. De berichten werden zowel in het Frans als in het Arabisch verspreid.

De inhoud van de berichten had te maken met de lokale veiligheid in een bepaald land of waren bedoeld om steun te betuigen aan het Franse leger in de regio. De Franse accounts mengden zich ook in het debat rond de verkiezingen in de Centraal-Afrikaanse Republiek, die eind deze maand plaatsvinden. Een deel van de berichten was ook bedoeld om kritiek te uiten tegen de Russische inmenging in de regio.