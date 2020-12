Diereneigenaars uit Aalter mogen nachtklok negeren om dieren te beschermen tegen “illegaal” vuurwerk

De politie van Aalter zal in de nacht van 31 december op 1 januari controleren of niemand de regels overtreedt: “Mensen kunnen zich met een attest alleen maar begeven tussen hun woning en het adres waar het dier gestald staat. Als de politie de mensen in kwestie tegenhoudt, zullen ze het attest moeten voorleggen waar alle gegevens op staan. Als ze buiten de route komen, moet de politie ingrijpen.”