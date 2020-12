Diest opent psychiatrisch dagziekenhuis voor tieners: "Geen dag te vroeg"

Het dagziekenhuis k-ADO komt op het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael in Diest. Het voordeel van het dagziekenhuis is dat jongeren niet langer ver van huis hoeven voor een volledige opname. En de combinatie met schoolgaan is ook beter haalbaar. In k-ADO kunnen ze gewoon overdag terecht en 's avonds naar huis. "Uitgaanspunt is jongeren die toch nog een goede thuissituatie hebben, en die zeker 's avonds nog in een goed milieu terug terechtkomen, te ondersteunen in hun angsten of in een depressie", zegt directrice Greet Put. "Het was zeker nodig in de regio om voor jongeren overdag een opvangmogelijkheid te creëren, zodat ze niet naar Leuven moesten gaan."