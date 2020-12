Media en cultuur besnuffelen elkaar en toekomst: dit waren 5 opvallendste debatten van Media Culture Fast Forward

In Brussel is zopas de achtste editie van Media Fast Forward (MFF) afgelopen. MFF is een driedaagse evenement waarbij mensen uit de media en technologie samenkomen om te reflecteren over hun sector. Het was een editie zonder publiek maar met mensen uit de cultuurwereld. Daarom werd het evenement omgedoopt tot Media Culture Fast Forward. Curator Fredo De Smet blikt tevreden terug. "We zagen een mooie kruisbestuiving tussen mensen uit de media en cultuur." We lijsten uit 24 lezingen en debatten de vijf markantste momenten op. Media Culture Fast Forward is een initiatief van de VRT en het Departement Cultuur, Media en Jeugd.