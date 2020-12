Druktebarometer moet aantal kusttoeristen ook tijdens kerstvakantie beter spreiden

Hoe dan ook is de kust voorbereid om toeristen te ontvangen. "Het is uiteraard geen vakantie zoals anders", beseft Sabien Lahaye-Battheu, de voorzitter van Westtoer, "maar er zijn toch een aantal leuke activiteiten die je kan doen, die we ook vermelden op dekust.be. De druktebarometer laat ons toe om het aantal bezoekers beter te spreiden in tijd en ruimte, zodat iedereen veilig van de kust kan genieten."

De druktebarometer bleek afgelopen zomer al een handige tool om drukte te vermijden. Je kan er op zien hoe rustig of druk het is in de tien kustgemeenten en daar je reisplannen op afstemmen.