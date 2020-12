Duw leerlingen niet in een andere richting omwille van corona

Als voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel maak ik me zorgen over mijn vrienden, klasgenoten en medescholieren die het nu moeilijk hebben en sneller dan anders worden afgedaan als leerlingen die “gewoon in de foute studierichting zitten”.

Vaak gaat het om leerlingen die de richting wel aankunnen, maar zich de laatste maanden eenzaam voelen omdat ze geen vrienden meer zien, of ongerust zijn over kwetsbare gezinsleden, of het moeilijk vinden om tijdens een quarantaine via internet vragen te stellen, of grote stukken leerstof gemist hebben omdat ze thuis niet de juiste omgeving hebben...