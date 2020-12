Ex-vrouw van Amazonbaas geeft maar liefst vier miljard dollar weg aan goede doelen: "Deze pandemie is sloophamer"

MacKenzie is lid van The Giving Pledge, een overeenkomst tussen de rijkste mensen ter wereld om tijdens hun leven of in hun erfenis minstens de helft van hun geld te doneren aan goede doelen. Bij haar toetreding vertelde ze: "Ik heb een onevenredig groot bedrag om uit te delen." Onder meer Microsoft-oprichter Bill Gates en zakenman Warren Buffett zijn lid van de organisatie. Jeff Bezos zelf is geen lid van The Giving Pledge.