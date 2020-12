Ook geen carnaval in Asse in 2021: "Coronacrisis woedt nog te fel"

Er komt in 2021 geen verkiezing van prins of prinses van Asse, noch van het prinsenpaar van België derde leeftijd. Ook de carnavalsstoet en andere carnavalsactiviteiten worden geschrapt. Het gemeentebestuur besloot samen met de gemeentelijke carnavalsraad, "Raad van Elf", om alle festiviteiten voor volgend jaar te schrappen. De coronacrisis woedt nog te fel, en of er volgend jaar al versoepelingen zullen zijn is nog maar zeer de vraag.

De voorzitter van de "Raad van Elf", Rudi Wauters, vindt het spijtig maar heeft alle begrip voor de beslissing die ze samen met het gemeentebestuur hebben genomen. "Het zou de 43ste editie zijn en voor mij de 20ste keer als voorzitter. Het is altijd spijtig wanneer de organisatie niet kan doorgaan, maar de gezondheid van de mensen primeert. Het zou trouwens niet mogelijk zijn om de sociale afstand te respecteren. Daar komt ook nog bij dat verenigingen geen inkomsten gehad hebben het afgelopen jaar", aldus Wauters.