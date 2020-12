900 kindertekeningen geprojecteerd op Sint-Martinuskerk in Beveren

Het zijn tekeningen van de kinderen van de scholen in Beveren die worden geprojecteerd op de Sint-Martinuskerk. Kerken staan leeg tijdens de coronacrisis, dus kunnen we er ook totaal andere dingen mee doen, zegt burgemeester van Beveren Marc Van de Vijver (CD&V): "Ik denk dat het in honderden jaren niet is gebeurd dat er geen misvieringen plaatsvinden. Het gebouw staat leeg en we hebben het een andere functie gegeven."

