Hond te dik? Is meer bewegen de oplossing? Onderzoek met stappenteller moet duidelijkheid brengen

60 procent van alle honden zou te dik zijn. Universiteit Gent en enkele hogescholen willen onderzoeken of meer bewegen helpt tegen dat overgewicht. Onderzoekers zullen 100 dikke honden vier maanden lang volgen via een stappenteller aan hun halsband. Het is de bedoeling om tot richtlijnen te komen, waarmee de hondenbaasjes dan aan de slag kunnen om het overgewicht van hun viervoeter efficiënt aan te pakken. Want gezond is het zeker niet.