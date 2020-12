30 jaar cel voor hoofdverdachten aanslagen tegen Charlie Hebdo in 2015, alle 14 verdachten zijn schuldig

De aanslagen van januari 2015 joegen een schok doorheen Frankrijk. Het begon op 7 januari toen twee broers met automatische wapens 12 mensen doodschoten in de kantoren van het satirische magazine Charlie Hebdo in Parijs. Ze waren boos omdat het blad cartoons van de profeet Mohammed had gepubliceerd, wat het nog altijd doet.

Een dag later werd een vrouwelijke politieagente vermoord in Montrouge. Nog een dag later hield de dader van de moord op de agente enkele tientallen mensen gegijzeld in de Joodse supermarkt Hyper Cacher voor hij door de politie werd doodgeschoten. De twee daders van de aanslag op Charlie Hebdo werd elders onderschept en doodgeschoten. De aanslagen werden opgeëist door de terreurgroep AQAP (Al Qaeda in the Arabian Peninsula), een erg gevaarlijke afdeling van Al Qaeda in Jemen.