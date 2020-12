Humboldt Forum geopend, nieuw museum op historisch beladen plek in Berlijn 

De locatie van het nieuwe museum is historisch beladen. Het Humboldt Forum is gebouwd op de plek waar het Berliner Stadtschloss stond, de stek van Pruisische koningen en Duitse keizers. Het 18e-eeuwse stadskasteel werd zwaar beschadigd in de Tweede Wereldoorlog en opgeblazen in 1950. In de plaats werd het Palast der Republik gebouwd in de toenmalige communistische DDR, waar het parlement zetelde. Maar dat Paleis werd na 40 jaar weer afgebroken, toen de Berlijnse Muur was gevallen en Duitsland weer één werd.

