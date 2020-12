Scholen sluiten in Nederland en Duitsland, wat bij ons? Immunoloog: "Ze zijn onderschatte factor in epidemie"

Volgens immunoloog Hans-Willem Snoeck (Columbia University) kunnen de kinderen die vandaag nog naar de (lagere) school gaan een belangrijke rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. "Ik denk dat de scholen een onderschatte factor zijn. Kinderen onder de tien jaar zijn geen groot probleem, dachten we altijd. Nu zien we daar de sterkste stijging, dat verbaast mij enorm."

"We weten het niet goed, maar er is iets merkwaardigs aan de hand met kinderen. In maart en april waren er bijna geen besmettingen bij kinderen. Op 17 maart zijn alle scholen gesloten en er zijn bijna geen scholen opengegaan in mei. Dan kwam de zomervakantie. Op het einde van de zomervakantie begon het aantal besmettingen aan te trekken bij kinderen. De tweede piek kwam er pas tijdens de herfstvakantie. Die piek werd geleid door de kinderen. Na de herfstvakantie begon de stijging bij de kinderen en de rest van de bevolking volgde", zegt Snoeck.

Volgens Hans-Willem Snoeck zijn de kinderen een hulpmotor van de pandemie. "Als we de grote motoren stilleggen, begin je het effect van de hulpmotoren te zien. Ik denk als we niet al de motoren en ook de hulpmotoren stilleggen, dat we opnieuw naar een exponentiële piek gaan kijken. Tegen volgende week of binnen twee weken gaan we verrast zijn door hoe snel het gaat stijgen, behalve wanneer we het kunnen keren."

Snoeck wijst er op dat niet alleen gaat om de besmettingen op de scholen. "De scholen brengen elke dag 1,4 miljoen mensen op de been, dat betekent grote mobiliteit."