Inwoners Duffel wensen zichzelf en elkaar moois toe met wensvlaggetjes aan Netebrug

De gemeente Duffel zocht een originele manier om Duffelaars elkaar de beste wensen te laten overmaken, zonder dat ze te veel met elkaar in contact moeten komen. Ook het Nieuwjaarszingen kan dit jaar niet doorgaan door corona.



"Daarom voorzien we vlaggetjes waarop Duffelaars hun wensen voor het nieuwe jaar en een warme boodschap kunnen achterlaten en die dan vast kunnen hangen aan de Netebrug. De Netebrug is niet toevallig gekozen. Ze verbindt de twee woonkernen met elkaar; er komt dagelijks veel volk voorbij. De vlaggetjes met wensen zullen dus door heel veel mensen gelezen worden", zegt burgemeester Sofie Joosen van Duffel.

De vlaggetjes worden uitgedeeld in de scholen maar Duffelaars kunnen ze ook ophalen aan het gemeentehuis, het zwembad, de bibliotheek of een van de deelnemende winkeliers. "Iedereen kan er creatief mee aan de slag", aldus nog de burgemeester. De vlaggetjes blijven tot eind januari aan de Netebrug hangen. Er komen ook nog lichtjes aan de brug.