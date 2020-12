Inwoners Nazareth krijgen nieuwjaarscadeau van gemeentebestuur: "1.200 kilogram chocolade en 28.000 wenskaartjes"

Het gemeentebestuur is erg blij met de talrijke positieve reacties. "We beseffen dat het voor iedereen erg moeilijke en sombere tijden zijn. Heel wat van onze evemenenten konden niet doorgaan, ook onze nieuwjaarsreceptie hebben we moeten annuleren. Via dit pakketje kunnen we toch ieder huishouden bereiken. Een gemeentebon was ook een optie, maar dit is toch wel wat persoonlijker. Als je dan al die mooie reacties krijgt, dan is je dag meteen goed. Gisteren kreeg ik nog een huilende alleenstaande vrouw aan de lijn, omdat ze zo blij was dat we aan haar gedacht hadden", besluit Steurbaut. Normaal gezien zouden donderdagavond alle cadeautjes in de bus moeten zitten.