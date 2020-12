Kamervoorzitter Tillieux (PS) klapt mee wanneer Theo Francken (N-VA) seksisme wordt verweten: "Ik pik dit niet"

Hoewel een Kamervoorzitter in ons land nog altijd een politieke kleur heeft, wordt verwacht dat die zich in zijn of haar functie neutraal opstelt. Francken, die zegt zijn ongenoegen nogmaals per brief te zullen uiten, kreeg op dat punt vanmiddag in "Villa Politica" ook steun van zijn partijgenoot Liesbeth Homans, die zelf voorzitter is van het Vlaams Parlement.