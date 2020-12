Ken jij de Chokotoff-legende? Jurgen en Louis uit Ranst vonden de mythische gouden streep

Fabrikant Mondelez bevestigt dat er bijzondere Chokotoffs in omloop zijn. "Minder dan 5% heeft zo'n gouden streep. In onze archieven hebben we ontdekt dat die gouden lijn in de jaren '50 op sommige snoepjes is verschenen", zegt woordvoerster Annick Verdegem aan Radio 2 Antwerpen. "Waarschijnlijk om arbeiders te waarschuwen dat de rol papier bijna op was en vervangen moest worden." Veel luisteraars van Radio 2 Antwerpen lieten weten dat zij een wens doen als ze zo'n lijntje ontdekken. "Die associatie met geluk en wensen is ook in de jaren '50 ontstaan", zegt Verdegem. "Er kwam toen een dame in de pers die de lotto gewonnen had net nadat ze op een Chokotoff een gouden lijn ontdekt had."

Hoewel de productie van Chokotoffs nu anders verloopt dan in de jaren '50, heeft Cote d'Or de gouden lijn bewust behouden. "Zelfs wij op kantoor blijven krabben op zoek naar zo'n lijntje", zegt Verdegem. "Elke maand krijgen we trouwens nog één of twee brieven van mensen zoals Jurgen en Louis die de gouden lijn gevonden hebben. Die belonen we dan met een oorkonde en extra Chokotoffs." De snoepjes worden de laatste jaren niet meer in ons land gemaakt maar blijven populair. Volgens Mondelez eten we met zijn allen elk jaar 1000 ton Chokotoffs.