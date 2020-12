Kortrijk maakt geen reclame in Frankrijk en Wallonië om drukte tijdens kerstshopping te vermijden

Traditioneel is het over de koppen lopen in Kortrijk rond kerst en nieuw, maar deze keer mag er echt geen overrompeling zijn, omwille van corona uiteraard. Kortrijk heeft daarom geen promotie gevoerd in Frankrijk en Wallonië, maar ze kunnen natuurlijk niemand verbieden om te komen shoppen. Ring Shopping in Kuurne telt op dit ogenblik sowieso 20 procent minder klanten. Brenda Lombary van Ring Shopping wil dat mensen verspreid komen shoppen: "De drukste momenten hier liggen tussen 14u en 17u. Dus als je die tijdstippen vermijdt, dan weet je dat het vrij rustig is. Zeker net na opening of kort voor we sluiten, tussen 10u en 11u en tussen 17u en 19u, heb je alle ruimte om ontspannen te winkelen."