Lichtwandeling als eerbetoon aan mijnverleden van Beringen

De eerste avond van BeringenBeBright is trouwens goed verlopen. Van een overrompeling was geen sprake, en tijdens de wandeling van 4 kilometer was het nergens drummen. De bezoekers kunnen in de eigen bubbel vrij wandelen tussen 17u en 23u. Het startuur werd trouwens vervroegd en dat zorgt voor een betere spreiding. "Ik wil de Beringenaren en bezoekers uit de regio oproepen om niet allemaal de eerste dagen te komen, de lichtwandeling loopt immers nog tot 3 januari, elke dag. Ik ben er zeker van dat we bezoekers in goede banen kunnen leiden, we tellen en sturen bij indien nodig", zegt schepen Werner Janssen. De reacties vandaag waren zeer positief.