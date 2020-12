Shoppingtoerisme in de grensstreek: Limburgse gemeenten houden alles zelf in de gaten

Door de verstrenging van de maatregelen in Nederland zou het kunnen dat heel wat Nederlanders de grens oversteken om in België te komen winkelen. Maar er komen ook Nederlanders bij ons werken en er komen Nederlandse kinderen bij ons naar school. De grenzen gaan niet meer dicht, die afspraak is al gemaakt.

Maar de situatie in de winkelstraten wordt wel in de gaten gehouden en er komt een ontradingscampagne. Burgemeester van Lanaken Marino Keulen (Open VLD): "Die moet Nederlandse shoppers afraden om in ons land te komen winkelen. Er zal gezegd worden dat het shoppen streng beperkt is. Louter functioneel winkelen dus en geen funshopping." De politie zal ook toekijken dat alle coronamaatregelen in de winkelstraten worden nageleefd.