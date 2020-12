Luc Coorevits neemt afscheid van literaire organisatie Behoud de Begeerte

Luc Coorevits was zelf maar 25 toen hij 1983 Behoud de Begeerte uit de grond stampte, samen met Marianne Janssen . De naam werd later trouwens een versregel van Hugo Claus.

“Het waren interessante tijden,” blikt Luc Coorevits terug, “met nieuwe publicaties als De Brakke Hond of het Nieuw Wereldtijdschrift.” Behoud de Begeerte kwam met iets wat tot dan toe niet echt bestond in Vlaanderen: schrijvers op een podium brengen, voorlezend en met elkaar in interactie, in een strak geregisseerde voorstelling, met muziek en video. “De literaire voorstelling tot theatraal genre promoveren,” zoals Behoud de Begeerte het zelf formuleert. Coorevits in een interview met het VRT-Journaal: "We samplen en voegen dingen samen tot een mozaïek van disciplines en we doen dat behoedzaam."