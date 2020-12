Karina Rombauts wordt géén burgemeester van Machelen, legt mandaat neer om voor zieke echtgenoot te zorgen

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kreeg Karina Rombauts met voorsprong de meeste voorkeursstemmen (930 stemmen) bij CD&V. Zo scoorde ze duidelijk beter dan partijgenoot Marc Grootjans (493 stemmen). Rombauts zou toen dus burgemeester worden, maar in die periode werd bij haar echtgenoot een hersentumor vastgesteld. Daarom werd beslist dat Grootjans de eerste twee jaar de sjerp zou ombinden. Nadien zou Rombauts de taak van burgemeester overnemen. Nu, twee jaar later, zou ze vorige week de eed afleggen, alle voorbereidingen waren daarvoor zelfs al genomen. Maar de echtgenoot van Rombauts kreeg onlangs het zware verdict: de hersentumor is terug.