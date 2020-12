Mechelse stadsbeiaardier geeft concert voor 250e verjaardag van Beethoven

Ludwig van Beethoven heeft Mechelse roots want zijn grootvader woonde daar. “2020 had in Mechelen een feestjaar moeten worden ter ere van de 250ste verjaardag van Beethoven", zegt Mechels schepen van cultuur Björn Siffer (Groen Meechelen). "We hadden verschillende muzikale activiteiten op het programma, maar corona stak daar een stokje voor."